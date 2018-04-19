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Минкомсвязь РФ предложила проработать требования к адаптации мобильных приложений для инвалидов
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Минкомсвязь РФ предложила проработать требования к адаптации мобильных приложений для инвалидов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ считает необходимым проработать требования, которые должны выполняться при адаптации мобильных приложений для их использования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в ходе заседания совета по делам инвалидов при Совете Федерации сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев.
«На основании проведенного анализа возможности самых популярных операционных систем — iOS и Android — мы бы предложили подготовить рекомендации для разработчиков (мобильных приложений — прим. Агентства «Москва») к тому, что нужно учитывать при использовании их людьми с ограниченными возможностями здоровья», — заявил А. Козырев.
Он отметил, что в настоящее время большое количество информации предоставляется именно через мобильное устройство, однако существующий стандарт распространяется только на веб-версии информационных ресурсов.
«Де-факто производители мобильных операционных систем обеспечивают поддержку функций для людей с ограниченными возможностями на уровне операционной системы, хотя международных стандартов тоже нет», — уточнил замминистра.
По его словам, при разработке мобильного приложения «Госуслуги» были учтены функции проговаривания всех пунктов меню, а также использование контрастных цветов для интерфейсов.
«Требования которые можно выполнить, мы выполняем», — подчеркнул А. Козырев.
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