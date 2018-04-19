В Магнитогорске «антихристы» прикурили от свечи и устроили танцы в храме

В паблике Магнитогорска «ВКонтакте» появились фото, которые шокировали пользователей Сети. На одном из них, в частности, девушка прикуривает в храме от свечи, на втором — группа танцует в церкви. Третий снимок молодых людей сделан у ворот церкви и подписан «Антихристы».

Эти фото изначально были опубликованы в «Инстаграме» одной из участниц оргии, после чего на них обратили возмущенное внимание пользователи «ВКонтакте» из Магнитогорска.