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Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram
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Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram 

Российская Газета 17 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Роскомнадзор расширил список проверенных сайтов, якобы затронутых при блокировке Telegram.
Работу по проверке ведомство проводит, реагируя на сообщения о том, что в ходе блокировки в России интернет-мессенджера якобы в массовом порядке блокируется доступ к другим, сторонним интернет-ресурсам.
В связи с распространением информации о том, что в связи с мерами по ограничению доступа к Telegram якобы массово страдают сторонние ресурсы, а также по сообщениям, поступившим на «горячую линию», проведена проверка", — говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.
В этом же сообщении приведен список из 19 сайтов, к которым, по состоянию на 18:30 московского времени, доступ можно было осуществить без проблем. Впрочем, выборочная проверка, осуществленная корреспондентом «РГ» во время подготовки заметки, показала, что к ряду ресурсов доступ очень затруднен в силу продолжительного ответа сервера.
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