Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram

Роскомнадзор расширил список проверенных сайтов, якобы затронутых при блокировке Telegram.

Работу по проверке ведомство проводит, реагируя на сообщения о том, что в ходе блокировки в России интернет-мессенджера якобы в массовом порядке блокируется доступ к другим, сторонним интернет-ресурсам.

В связи с распространением информации о том, что в связи с мерами по ограничению доступа к Telegram якобы массово страдают сторонние ресурсы, а также по сообщениям, поступившим на «горячую линию», проведена проверка", — говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

В этом же сообщении приведен список из 19 сайтов, к которым, по состоянию на 18:30 московского времени, доступ можно было осуществить без проблем. Впрочем, выборочная проверка, осуществленная корреспондентом «РГ» во время подготовки заметки, показала, что к ряду ресурсов доступ очень затруднен в силу продолжительного ответа сервера.