Минкомсвязь РФ: Число пользователей портала госуслуг выросло в 20 раз с 2012 г.

По данным министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, число пользователей портала государственных услуг выросло в 20 раз с 2012 до 2018 гг. и составило около 70 млн пользователей. Об этом в ходе заседания совета по делам инвалидов при Совете Федерации сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев

«С 2012 г., когда у нас было около 4 млн пользователей, до 2018 г. клиентская база пользователей электронных госуслуг выросла в 20 раз. Сейчас у нас 70 млн пользователей», — сказал А. Козырев.

Он добавил, что портал госуслуги занимает двенадцатое место в рейтинге посещаемости в рунете.