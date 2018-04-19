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Минкомсвязь РФ: Число пользователей портала госуслуг выросло в 20 раз с 2012 г.
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Минкомсвязь РФ: Число пользователей портала госуслуг выросло в 20 раз с 2012 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
По данным министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, число пользователей портала государственных услуг выросло в 20 раз с 2012 до 2018 гг. и составило около 70 млн пользователей. Об этом в ходе заседания совета по делам инвалидов при Совете Федерации сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.
«С 2012 г., когда у нас было около 4 млн пользователей, до 2018 г. клиентская база пользователей электронных госуслуг выросла в 20 раз. Сейчас у нас 70 млн пользователей», — сказал А. Козырев.
Он добавил, что портал госуслуги занимает двенадцатое место в рейтинге посещаемости в рунете.
«Впервые за всю историю развития мобильных операционных систем в AppStore и Google play приложение «Госуслуги» заняло первую строчку по популярности, обогнав все коммерческие приложения. Впервые это происходит с государственным информационным ресурсом», — отметил А. Козырев.
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