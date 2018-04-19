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В Белоруссии одобрили законопроект о внесудебной блокировке соцсетей
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В Белоруссии одобрили законопроект о внесудебной блокировке соцсетей 

Говорит Москва 2 часа назад
Документ одобрен в первом чтении. Его поддержали 98 депутатов Палаты представителей Нацсобрания страны. Два парламентария были против.
Проект вносит поправки в действующий закон о СМИ. Изменения предполагают добровольную госрегистрацию сетевых изданий. Без неё сотрудники таких средств массовой информации не будут считаться журналистами. Идентифицировать пользователей предполагается посредством SMS-сообщений.
Представляя документ в парламенте, глава Мининформа Александр Карлюкевич объяснил необходимость его принятия «гармонизацией белорусского законодательства с законодательствами России и Казахстана». Он также заявил, что ведомство отслеживает ситуацию с блокировкой Telegram в России и намерено сделать свои выводы.
Говорит Москва: последние новости
Роскомнадзор опроверг сообщения о сбое в работе сервисов из-за блокировки Amazon Роскомнадзор пообещал блокировать способствующие работе Telegram ресурсы Роскомнадзор решил проверить возможную утечку данных пользователей Facebook
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