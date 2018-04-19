Заблокировать Телеграм? Легче сказать, чем сделать

Российская служба по надзору в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор блокирует известный мессенджер Телеграм (Telegram) — по крайней мере, в теории. На практике же действия ведомства показывают, как тяжело ему приходится в дуэли с руководством мессенджера.

Ни над одним российским ведомством в настоящий момент так не подшучивают, как над Роскомнадзором. Речь идет об основанной в 2007 году Владимиром Путиным службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, которая сейчас пытается отнять у россиян то, благодаря чему они чувствуют себя свободными, — мессенджер Телеграм.

Телеграм — аналог Вотсапа (WhatsApp) и Фейсбук мессенджера (Facebook Messenger), история успеха «сделано в России » без нефти и газа. Однако российское правительство увидело в Телеграме источник проблем.

Несколько дней назад вышло судебное постановление о блокировке мессенджера, и на практике все происходит более драматично, чем на бумаге. По всей видимости, в Роскомнадзоре не предполагали, насколько отточена техника Телеграма и насколько изобретательны его разработчики.

Действия Роскомнадзора демонстрируют взгляд российского аппарата власти на интернет. Глава надзорного ведомства Александр Жаров заявил, что он борется против террористов. А Телеграм, напротив, поддерживает их.

Около 120 тысяч заблокированных сайтов

Роскомнадзор задействуется всегда в том случае, когда возникает угроза безопасности для народа. Так, в России с недавних пор все мероприятия, все книги и видеоролики содержат пометку возрастного ограничения «0», «12+» или «18+». Однако намного больше надзорное ведомство заботится об интернете и блокировке определенных сайтов или приложений, будь то платформа деловых контактов ЛинкдИн (LinkedIn) или приложение Зелло (Zello), превращающее смартфон в рацию.

Оба ресурса заблокированы, так же как и порядка 120 тысяч российских веб-сайтов. Кроме того, регулярно в поле зрения ведомства попадают и сайты оппозиционера Алексея Навального , а также Википедия, Фейсбук, Твиттер, Ютуб.

И вот теперь в центре внимания оказался мессенджер Телеграм, разработанный молодым российским бизнесменом Павлом Дуровым

Платформа предлагает пользователям чаты со сквозным шифрованием и так называемые каналы, при помощи которых сообщения рассылаются одновременно многим пользователям. Благодаря им приложение превратилось в своего рода новое СМИ, распространяющее новости, подобно слухам. Так, у некоторых пользователей Телеграма — по всему миру их более 200 миллионов — свыше 150 тысяч подписчиков.

Российские компании осуществляют через Телеграм клиентский сервис, театры продают через него билеты, даже пресс-служба Кремля имеет свой Телеграм-канал, чтобы поддерживать контакт с журналистами. Популярен ресурс и среди критиков Кремля, которые все больше чувствуют преследование со стороны властей. По данным спецслужб, Телеграм используют и террористы.

Главе ФСБ прислали два железных ключа

Последнее и стало аргументом для обоснования блокировки Телеграма. На основании двух законов 2014 и 2016 годов ФСБ потребовала от разработчика мессенджера Павла Дурова предоставлить ключи шифрования.

Команда Дурова — сам он в настоящее время проживает в Дубае — в ответ на это требование отправила главе ФСБ Александру Бортникову два металлических ключа с запиской «Всего хорошего, П. В. Дуров». Тогда это еще восприняли как шутку.

Однако московский суд удовлетворил иск ФСБ, в результате чего Роскомнадзор в начале этой недели начал действия по блокировке мессенджера — по крайней мере, он пытается это сделать. Потому что Телеграм продолжает функционировать, а пользователи лишь язвят о мнимой блокаде.

Постоянно меняющиеся IP-адреса

Телеграм действует умно — постоянно меняет IP-адреса, информирует пользователей посредством push-уведомлений о действиях для обхода блокировки и тем самым избегает ее. То, что мессенджер продолжает работать и многие люди хотят и дальше им пользоваться, повлекло за собой курьезные последствия: сами государственные ведомства рассылают своим сотрудникам указания, как обойти блокировку. И даже заместитель министра массовых коммуникаций, которому подчиняется и сам Роскомнадзор, объясняет, как использовать VPN, чтобы продолжать пользоваться Телеграмом. То есть все работает?

Как бы не так. Попытки блокады затрагивают и сторонние третьи лица. Свыше 16 миллионов IP-адресов, по данным СМИ, были заблокированы в результате действий Роскомнадзора с момента вступления в силу судебного решения, в том числе веб-сайты цветочных магазинов, курьерских служб, сервисов оплаты в продовольственных магазинах. Внезапно блокировка затронула людей, которые используют сервис только для планирования своих дел.

«Блокировка направлена против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), — иронизируют некоторые пользователи, — а теперь вот выясняется, что ИГИЛ — это мы».

Данный случай продемонстрировал следующее: российские власти не так далеко зашли, как китайцы, что касается блокировки любого контента с критикой государства. Однако они упражняются. Уже было объявлено о проведении проверки Фейсбука до конца 2018 года.

Если американский концерн будет продолжать отказываться от сотрудничества с ФСБ, в том числе относительно перевода своих серверов в Россию, Роскомнадзор захочет блокировать и Фейсбук. А затем и Твиттер. Возможно, и Ютуб. Но для начала нужно справиться с Телеграмом.