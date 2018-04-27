Телеграмма из прошлого. Как империи проигрывают в инфовойнах

Блокировка в России различных интернет-ресурсов — давний инструмент, который применяют власти для борьбы с «запрещенной информацией». Например, вот уже четыре года, по постановлению Роскомнадзора (российское правительственное агентство) в России заблокированы информационные порталы Grani.ru и Kasparov.ru, вся вина которых состоит в том, что они освещают политическую ситуацию с оппозиционной точки зрения. Однако многие российские пользователи, применяя VPN и анонимайзеры, давно научились обходить блокировки, и продолжают читать эти запрещенные ресурсы. Так что эффективность интернет-запретов невысока.

Но попытка запретить мессенджер Telegram продемонстрировала, что российские власти в принципе не понимают современные информационные технологии. Конфликт начался с того, что ФСБ потребовала у администрации мессенджера передать ей «ключи шифрования» сообщений. Однако никаких единых «ключей» просто не существует. Телеграм использует технологию «оконечного шифрования» (end-to-end), которая позволяет читать сообщения только отправителю и получателю.

Кроме того, создатель мессенджера Павел Дуров ссылается на конституционный принцип тайны переписки, который ФСБ хочет нарушить для всех пользователей. Однако российский суд встал на сторону ФСБ и постановил заблокировать мессенджер. Павел Дуров (он эмигрировал из России в 2014 году, когда власти отобрали его прежнюю разработку — социальную сеть ВКонтакте) призвал пользователей к «цифровому сопротивлению». Интересно, что даже внешне он похож на героя Нео из фильма «Матрица».

И развернулась настоящая сетевая война 21 века! В первые же дни Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов на серверах Гугл и Амазон, которые использует мессенджер. Однако жертвами этих массовых блокировок оказались совершенно непричастные к Телеграм компании, которые сотрудничают с этими популярными мировыми серверами. Наиболее смешно выглядела картина, когда мессенджер продолжал работать в России, в то время как сайт самого Роскомнадзора стал открываться с перебоями.

Программисты указывают, что в ситуации, когда мировая сеть глубоко взаимосвязана, полностью заблокировать Телеграм возможно лишь с отключением России от интернета вообще. Вроде бы российские власти пока на это не решаются, хотя время от времени чиновники рассуждают о том, что России было бы желательно перенять модель китайского Фаерволл, который занимается фильтрацией интернета в этой стране. Кстати, в процессе блокировки Телеграм многие российские чиновники продемонстрировали абсолютное лицемерие. Журналисты выяснили, что депутаты Госдумы , представители различных министерств и даже администрации президента продолжают пользоваться этим мессенджером, хотя громко призывают к «соблюдению закона».

Все эти события наглядно продемонстрировали, что российская власть продолжает жить в прошлом, когда государственные границы были гораздо сильнее информационных технологий. Однако мир давно уже изменился. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство рассматривает вопрос о возможной блокировке в 2018 году социальной сети Фейсбук. Роскомнадзор намерен потребовать от Фейсбука «локализации баз данных российских граждан на территории России».

Такое требование показывает, что российские власти совершенно не понимают самих основ мирового интернета! Множество данных сегодня сосредоточено в различных «облачных хранилищах», которые не имеют какой-то четкой географической локализации, но разбросаны повсюду в мире (Гугл драйв, Айклауд и т.д.) А для Роскомнадзора принципиально важно, чтобы эти серверы физически находились на территории РФ. Очевидно, чиновники представляют себе информацию не как поток байтов, но как некую бумажную картотеку, которую можно пощупать руками и закрыть на замок.

Эта картина очень напоминает начало 1980-х годов, когда советская власть пыталась «бороться» с компьютерами, ксероксами и другими устройствами начинавшейся тогда информационной эпохи. Чиновники тогда хотели поставить их под полный государственный контроль. Чем все это кончилось — хорошо известно: устаревшая империя проиграла информационному миру и развалилась. И сегодня своими запретами российские власти готовят для своей страны такой же исторический финал.