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РОЦИТ и Роскомнадзор проверят жалобы пользователей
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РОЦИТ и Роскомнадзор проверят жалобы пользователей 

Ридус 58 минут назад
Фото: BroDude
Блокировка Телеграм в России принесла немало головной боли пользователям многих интернет сервисов. Перебои с работой возникли у многих сайтов и приложений. Чтобы справиться с этой проблемой РОЦИТ и Роскомнадзор выступили с совместным обращением, в котором предложили пользователям, операторам сайтов и сервисов сети, а также отраслевым ассоциациям «цифровой экосистемы» включиться в диалог со своим качественным и обоснованным видением проблемы и реальных путей ее разрешения.
«Мы уверены: это как раз тот случай, когда «чем больше качественных идей — тем лучше», — говорится в обращении.
С 23 апреля сообщить о нарушениях в работе интернет-сервисов, озвучить статистические данные, «приложить» аналитику кейсов — можно: через «Горячую линию» РОЦИТ (hotline.rocit.ru) или через сообщество РОЦИТ в социальной сети ВКонтакте. Также продолжает работу «Горячая линия» Роскомнадзора (Hotlinerkn@rkn.gov.ru или Hotlinerkn@yandex.ru).
«Уже сегодня РОЦИТ достиг договоренности о взаимодействии с Роскомнадзором по данному вопросу и подтвердил готовность выступить организацией, уполномоченной принимать, обрабатывать и анализировать ситуацию по блокировкам с обязательной отработкой Роскомнадзором собранных РОЦИТ рекомендаций».
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