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Чита поддержала Telegram запуском воздушных шаров
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Чита поддержала Telegram запуском воздушных шаров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
В Москве митинг в поддержку Телеграм состоялся вчера, 30 апреля — на него россиян пригласил основатель мессенджера Павел Дуров. К акции присоединились более 12 тысяч человек.
Чита Телеграм решила поддержать сегодня, сообщает Заб.ру. Местный активист с площади Ленина запустил в небо плакат с требованием осободить мессенджер от блокировок. На плакате было написано: «Свободу Телеграм».
Напомним, популярный мессенджер был заблокирован в России по решению суда. За исполнением следит Роскомнадзор. Основатель Telegram Павел Дуров призывал россиян выйти на митинги 30 апреля. При этом он подчеркивал, что мероприятие согласовано.
«Это исторический шанс выразить общую позицию за свободу интернета. Послезавтра может быть уже поздно», — отметил Дуров.
Вчера мессенджер был заблокирован, но это было вызвано техническими трудностями, а не действиями Роскомнадзора.
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