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Дупутат Госдумы не считает использование VPN противозаконным
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Дупутат Госдумы не считает использование VPN противозаконным 

360tv.ru 2 часа назад
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал использование гражданами прокси‐серверов и VPN после блокировки Telegram. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Использование VPN не является противозаконным. При этом в обязанности владельцев VPN и  прокси-серверов, предоставляющих услуги для граждан России, также входит необходимость не допускать доступ к ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации
— Леонид Левин.
Относительно компаний Amazon и Google, которые предоставляют компании Telegram свои
IP-адреса, Левин отметил, что сотрудничество с российскими властями стало бы для них более комфортным, так как они работают в областях, затрагивающих российскую юрисдикцию.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что не имеет претензий к рядовым пользователям Telegram, а только к создателю сервиса Павлу Дурову. По мнению руководителя ведомства, Дуров пытается создать конфликт между аудиторией и органами власти.
360tv.ru: последние новости
Жаров подтвердил блокировку ресурсов Amazon из-за Telegram «Показал лояльность новому детищу». Блокировка Telegram стала пиаром блокчейн‐платформы Дурова Сайт Роскомнадзора не выдержал «горячей линии» по Telegram
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