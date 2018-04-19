Дупутат Госдумы не считает использование VPN противозаконным

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал использование гражданами прокси‐серверов и VPN после блокировки Telegram. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Использование VPN не является противозаконным. При этом в обязанности владельцев VPN и прокси-серверов, предоставляющих услуги для граждан России , также входит необходимость не допускать доступ к ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации

— Леонид Левин.

Относительно компаний Amazon Google , которые предоставляют компании Telegram свои

IP-адреса, Левин отметил, что сотрудничество с российскими властями стало бы для них более комфортным, так как они работают в областях, затрагивающих российскую юрисдикцию.