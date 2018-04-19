Дупутат Госдумы не считает использование VPN противозаконным 

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал использование гражданами прокси‐серверов и VPN после блокировки Telegram. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Использование VPN не является противозаконным. При этом в обязанности владельцев VPN и прокси-серверов, предоставляющих услуги для граждан России, также входит необходимость не допускать доступ к ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации
— Леонид Левин.
IP-адреса, Левин отметил, что сотрудничество с российскими властями стало бы для них более комфортным, так как они работают в областях, затрагивающих российскую юрисдикцию.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что не имеет претензий к рядовым пользователям Telegram, а только к создателю сервиса Павлу Дурову. По мнению руководителя ведомства, Дуров пытается создать конфликт между аудиторией и органами власти.