Коты из приюта «Матроскин» будут искать хозяев через сайт знакомств 

Волонтёры пермского приюта для кошек теперь будут искать новых хозяев для питомцев приюта «Матроскин» через приложение для знакомств Tinder.com.
Приложением часто пользуются одинокие люди. Зоозащитники считают, что в поисках верного спутника жизни они, вероятно, будут рады увидеть и фото кота или кошки, ищущего надёжного хозяина. Волонтёры уверены в успехе, ведь все знают, что животные, в отличие от людей, никогда не предают.
Для каждого животного зоозащитники создают в приложении уникальный профиль. Например, у кота Рональда написано, что он закончил институт по ловле мышей, очень любит делать массаж и обожает хорошо покушать. Рядом с фото Рональда уже значится 20 совпадений. Это означает, что два десятка пользователей приложения «свайпили вправо», то есть сделали отметку, что им нравится фото и профиль.
От имени животных с пользователями переписываются волонтёры. Желающие забрать зверя домой могут написать об этом в его профиле или позвонить в приют в Перми по телефону 286-39-98.