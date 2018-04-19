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Коты из приюта «Матроскин» будут искать хозяев через сайт знакомств
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Коты из приюта «Матроскин» будут искать хозяев через сайт знакомств 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Волонтёры пермского приюта для кошек теперь будут искать новых хозяев для питомцев приюта «Матроскин» через приложение для знакомств Tinder.com.
Приложением часто пользуются одинокие люди. Зоозащитники считают, что в поисках верного спутника жизни они, вероятно, будут рады увидеть и фото кота или кошки, ищущего надёжного хозяина. Волонтёры уверены в успехе, ведь все знают, что животные, в отличие от людей, никогда не предают.
Для каждого животного зоозащитники создают в приложении уникальный профиль. Например, у кота Рональда написано, что он закончил институт по ловле мышей, очень любит делать массаж и обожает хорошо покушать. Рядом с фото Рональда уже значится 20 совпадений. Это означает, что два десятка пользователей приложения «свайпили вправо», то есть сделали отметку, что им нравится фото и профиль.
От имени животных с пользователями переписываются волонтёры. Желающие забрать зверя домой могут написать об этом в его профиле или позвонить в приют в Перми по телефону 286-39-98.
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