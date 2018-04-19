По требованию прокурора Уфы Роскомнадзор заблокировал 100 сайтов

По требованию прокурора Уфы заблокировано 100 сайтов, содержащих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Всего запрещённых сайтов выявлено более 180.

На 34 порталах была размещена реклама интимных услуг, ещё на 38 сайтах круглосуточно продавался алкоголь, на девяти были опубликованы сведения о способах изготовления взрывчатки. Также на трёх сайтах предоставлялась информация о способах остановки счетчиков электроэнергии, 24 интернет-ресурса предлагали услуги по продаже медицинских книжек, ещё на трёх продавали контрафактные товары, один сайт торговал полисами ОСАГО, а на 25 сайтах продавались дипломы и другие документы об образовании.