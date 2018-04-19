Яндекс. Дзен не будет показывать рекламу в публикациях о трагических событиях

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Сервис Яндекс. Дзен будет автоматически снимать рекламу с материалов о трагических происшествиях.

"Мы считаем, что ни авторы, ни платформа не должны зарабатывать на трагических событиях. По такому принципу уже работают другие медиаплатформы, теперь аналогичные правила введены и в Дзене", — приводится в четверг на сайте Яндекс. Дзен комментарий медиадиректора сервиса Даниила Трабуна.

Как уточняется, в эту категорию попадают материалы с описанием трагических происшествий, катастроф, насилия, террористических актов, военных действий, конфликтов и другие публикации «с языком вражды и ненависти». Подпадающие под ограничения статьи будут определяться алгоритмами автоматически.

Кроме того, сервис снимет рекламу с публикаций, которые не дочитываются до конца.