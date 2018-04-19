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Кремль не предполагает создавать firewall по примеру Китая
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Кремль не предполагает создавать firewall по примеру Китая 

360tv.ru 3 часа назад
В России не планируют создание межсетевого экрана — firewall на примере действующего на данный момент в Китае. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Нет, я никогда об этом не слышал
Дмитрий Песков.
Вопрос журналистов был связан с масштабными действиями, которые предпринимает Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram.
С момента ограничения доступа к сервису на территории России с перебоями стал работать и другой мессенджер. О проблемах с Viber заговорили пользователи приложения. У некоторых возникли сложности с соединением, кто-то не мог отправить сообщение или изменить статус.
360tv.ru: последние новости
В Госдуме назвали ответственных за последствия блокировки Telegram «Показал лояльность новому детищу». Блокировка Telegram стала пиаром блокчейн‐платформы Дурова Жаров объяснил, как будут блокировать VPN
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