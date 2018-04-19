Кремль не предполагает создавать firewall по примеру Китая

России не планируют создание межсетевого экрана — firewall на примере действующего на данный момент в Китае . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Нет, я никогда об этом не слышал

Вопрос журналистов был связан с масштабными действиями, которые предпринимает Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

С момента ограничения доступа к сервису на территории России с перебоями стал работать и другой мессенджер. О проблемах с Viber заговорили пользователи приложения. У некоторых возникли сложности с соединением, кто-то не мог отправить сообщение или изменить статус.