Управляющие компании обяжут разработать свои мобильное приложение

В рамках программы «Умный город» минстрой обяжет управляющие компании разработать мобильные приложения, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис , выступая на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

"Мы обяжем иметь сервис и онлайн мобильное приложение каждую управляющую компанию, чтобы нам с вами было удобнее", — рассказал он.

Он напомнил, что сейчас приняты новые правила сервиса для управляющих компаний, в частности, работы авирийно-диспетческих служб, которые должны быть оснащены функциями «автоответчик» и «обратный звонок». Чибис сообщил, что следующим шагом станет внедрение мобильных сервисов, которые позволят оплачивать услуги, оставлять заявки, находясь в любой точке мира.