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Управляющие компании обяжут разработать свои мобильное приложение
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Управляющие компании обяжут разработать свои мобильное приложение 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В рамках программы «Умный город» минстрой обяжет управляющие компании разработать мобильные приложения, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, выступая на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Мы обяжем иметь сервис и онлайн мобильное приложение каждую управляющую компанию, чтобы нам с вами было удобнее", — рассказал он.
Он напомнил, что сейчас приняты новые правила сервиса для управляющих компаний, в частности, работы авирийно-диспетческих служб, которые должны быть оснащены функциями «автоответчик» и «обратный звонок». Чибис сообщил, что следующим шагом станет внедрение мобильных сервисов, которые позволят оплачивать услуги, оставлять заявки, находясь в любой точке мира.
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