Ради фана и движа: Telegram пожалуется на Роскомнадзор в Генпрокуратуру 

Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора.
"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа", — написал в соцсети адвокат Павел Чиков.
По его словам, в правовой департамент «Агоры», которая защищает интересы Telegram, обратились уже 73 человека. Из-за блокировки мессенджера их сайты оказались недоступны. Чиков опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд. Он сказал, что вести все суды у «Агоры» возможности нет, но они готовы оказывать консультации. Юрист считает, что «несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично».
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной данного решения стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса.
Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google. После чего Роскомнадзор начало блокировать и эти адреса. В ведомстве РИА Новости заявили, что будут блокировать все интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram.