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Базы данных соцсетей стоят дороже нефти
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Политтехнолог: базы данных пользователей соцсетей стоят подороже нефти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Damien Meyer
Согласно очередному опросу в рамках проекта "Sputnik. Мнения", проведенному старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство жителей западных стран считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях.
Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии — 68%. В Италии и США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше — 57% и 54%.
При этом во Франции и Соединенных Штатах такого мнения придерживается преимущественно молодежь. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.
Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии — 69% и 64% соответственно.
Опрос был проведен с 22 по 27 марта. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Политтехнолог, политический консультант, VIP-коуч Алена Август в эфире радио Sputnik прокомментировала результаты исследования, отметив, что с ними сложно спорить.
"Конечно, манипулируют. Манипуляции — это вообще то, на чем зарабатывают социальные сети, тот же Facebook. Это несомненно. По сути, весь их капитал — это база данных пользователей: привычки этих пользователей, то, что они любят смотреть, на что они готовы "кликать", что они рассматривают подробно. И это, поверьте, стоит подороже, чем нефть. Мы видели, как соцсети сработали на выборах того же (президента США Дональда) Трампа. Мы видим, что сейчас глава Facebook Марк Цукерберг по пять часов отчитывается в конгрессе США о том, как работает ресурс. И сложно сказать — хорошо это или плохо. Вся "математика" того же Facebook устроена так, чтобы манипулировать мнением", — сказала Алена Август.
По ее словам, для соцсетей вроде Facebook все люди — не более чем просто "цифровые личности".
"Социальные сети — это такой "ласковый зверь", это не то что лобовая политическая реклама, а какие-то статьи, освещающие определенным образом события, какие-то заметки о политических персонажах, определенная выдача в ленте. То есть "математика" определенным образом подстраивается. И, по большому счету, Facebook неважно, будут ли это кроссовки или какая-то политическая партия либо персона. Потому что для него каждый из нас — это некая цифровая личность. Мы для него не люди с личным мнением, а цифровые реальности, с которыми можно работать", — сказала политтехнолог.
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