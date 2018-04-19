Базы данных соцсетей стоят дороже нефти

Политтехнолог: базы данных пользователей соцсетей стоят подороже нефти

Согласно очередному опросу в рамках проекта "Sputnik. Мнения", проведенному старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство жителей западных стран считают, что Google , Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях.

Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии — 68%. В Италии США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше — 57% и 54%.

При этом во Франции и Соединенных Штатах такого мнения придерживается преимущественно молодежь. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии — 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Политтехнолог, политический консультант, VIP-коуч Алена Август в эфире радио Sputnik прокомментировала результаты исследования, отметив, что с ними сложно спорить.

"Конечно, манипулируют. Манипуляции — это вообще то, на чем зарабатывают социальные сети, тот же Facebook. Это несомненно. По сути, весь их капитал — это база данных пользователей: привычки этих пользователей, то, что они любят смотреть, на что они готовы "кликать", что они рассматривают подробно. И это, поверьте, стоит подороже, чем нефть. Мы видели, как соцсети сработали на выборах того же (президента США Дональда) Трампа. Мы видим, что сейчас глава Facebook Марк Цукерберг по пять часов отчитывается в конгрессе США о том, как работает ресурс. И сложно сказать — хорошо это или плохо. Вся "математика" того же Facebook устроена так, чтобы манипулировать мнением", — сказала Алена Август.

По ее словам, для соцсетей вроде Facebook все люди — не более чем просто "цифровые личности".