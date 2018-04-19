В Кремле возложили на провайдеров ответственность за сбои в работе сервисов после блокировки Telegram 

«Безусловно, выпадение из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия». Я не юрист-консульт и не адвокат, если у сервиса нарушается работа, то есть провайдер и есть возможность ставить перед провайдером конкретный вопрос о конкретной ситуации. Как это делается, какие вопросы при этом поднимаются, это уже не вопрос администрации президента».
Ранее стало известно, что из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram в России оказались заблокированы несколько миллионов IP сторонних сервисов, в том числе Amazon, Google, Microsoft, сервисы онлайн-торговли, оказались затруднены банковские онолайн-переводы и работа соцсетей.