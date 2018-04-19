Ещё
В Кремле возложили на провайдеров ответственность за сбои в работе сервисов после блокировки Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле возложили на провайдеров ответственность за сбои в работе сервисов после блокировки Telegram 

Говорит Москва 9 часов назад
Фото: Говорит Москва
«Безусловно, выпадение из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия». Я не юрист-консульт и не адвокат, если у сервиса нарушается работа, то есть провайдер и есть возможность ставить перед провайдером конкретный вопрос о конкретной ситуации. Как это делается, какие вопросы при этом поднимаются, это уже не вопрос администрации президента».
Ранее стало известно, что из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram в России оказались заблокированы несколько миллионов IP сторонних сервисов, в том числе Amazon, Google, Microsoft, сервисы онлайн-торговли, оказались затруднены банковские онолайн-переводы и работа соцсетей.
Говорит Москва: последние новости
Работа государственных информсистем не пострадала от блокировок Telegram Крымский мессенджер «Диалог М» готов сотрудничать с ФСБ Жаров сравнил себя и Дурова с Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ и США могут прервать авиасообщение259
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии292
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение125
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег146
Израиль планирует уничтожить российские С-300992
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение