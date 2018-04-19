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Роскомнадзор не хочет расставаться с Facebook
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Роскомнадзор не хочет расставаться с Facebook 

Ридус 1 час назад
Роскомнадзор надеется, что у компании Facebook не возникнет никаких разногласий с российским законодательством. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор находится с компанией Facebook в постоянном диалоге, поэтому требования российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ в компании известны. Компании также известно о том, что до конца 2018 года ее деятельность на территории России будет проверена на исполнение норм российского законодательства», — сообщили в РКН.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до конца нынешнего года будет проведена проверка Facebook на соблюдение российского законодательства, после чего будет вынесено решение насчет продолжения работы ресурса на территории РФ.
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