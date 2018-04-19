Выпущен Chrome 66, перестающий доверять старым сертификатам Symantec

Появившаяся на днях версия Chrome 66 более не доверяет сертификатам Symantec, выпущенным до 1 июня 2016 года. Также в новой версии реализована пробная версия функции Site Isolation и исправлены 62 уязвимости.

Проблема с сертификатами Symantec была вызвана многолетней практикой выдачи некорректных версий сертификатов. В прошлом году Google заявила, что центру сертификации необходимо заменить все проблемные сертификаты до того, как выйдет версия Chrome 70. Релиз Chrome 70 намечен на осень этого года.

Mozilla также планирует полностью обесценить выпущенные Symantec сертификаты.

«Chrome 66 не будет доверять сертификатам веб-сайтов, выпущенным до 1 июня 2016 года, как мы и планировали, мы поэтапно реализуем отказ от доверия этим версиям», — заявляют в Google.

Чтобы соответствовать ультиматуму Google, DigiCert планирует запустить PKI-инфраструктуру для контроля продаж сертификатов. Chrome 70 — еще одна важная веха, поскольку в ней будет устранено любое упоминание сертификатов Symantec.

Вся эта история затронет в первую очередь владельцев сайтов, которые получат сертификаты из старой инфраструктуры Symantec в период с сегодняшнего дня до декабря 2017 года, объясняет Google, потому что им нужно будет пройти еще один круг замены сертификата до выхода Chrome 70.

Также разработчики браузера уделили внимание функции Site Isolation, которая улушает общую безопасность приложения, а также позволяет противостоять проблемам, вызванным уязвимостью Spectre.