Обнаружена утечка данных 48 млн пользователей LinkedIn, Facebook и других сервисов

Исследователь безопасности Крис Викери (Chris Vickery) обнаружил на некорректно настроенном сервере Amazon S3 данные 48 млн пользователей популярных соцсетей и сервисов, таких как Facebook, LinkedIn, Twitter, Zillow и пр. Вся информация находилась в открытом доступе в Сети.

По словам исследователя, данные принадлежали компании LocalBox, специализирующейся на сборе различной информации. Специалисты обнаружили на сервере Amazon файл размером 1,2 ТБ, содержащий информацию о пользователях множества сервисов.

Данные включают в себя имена, физические адреса, даты рождения, информацию о месте работы, IP-адресах и другие данные из профилей в LinkedIn, Facebook, Twitter и прочих сервисах.

Исследователь уведомил LocalBlox о своей находке, и компания подтвердила, что данные действительно принадлежат им. В настоящее время LocalBox уже устранила проблему и закрыла доступ к серверу.