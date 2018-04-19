Пользователи Viber пожаловались на сбой

Пользователи Viber в России продолжают испытывать проблемы в работе мессенджера, отмечает сайт downdetector, отслеживающий сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов и операторов.

По данным экспертов, 63% российских пользователей Viber жалуются на отсутствие соединения, 32% говорят о проблемах с отправкой сообщений, 3% обратили внимание на проблемы с отображением статуса, передает РИА «Новости»

Челябинска, Перми, Тюмени, Красноярска, С трудностями столкнулись жители Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Самары Иркутска и ряда других городов. Кроме того, сбои наблюдаются в Минске и Киеве.

Напомним, во вторник пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе сервисов.