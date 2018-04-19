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Пользователи Viber пожаловались на сбой
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Пользователи Viber пожаловались на сбой 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Viber в России продолжают испытывать проблемы в работе мессенджера, отмечает сайт downdetector, отслеживающий сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов и операторов.
По данным экспертов, 63% российских пользователей Viber жалуются на отсутствие соединения, 32% говорят о проблемах с отправкой сообщений, 3% обратили внимание на проблемы с отображением статуса, передает РИА «Новости».
С трудностями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Перми, Тюмени, Красноярска, Иркутска и ряда других городов. Кроме того, сбои наблюдаются в Минске и Киеве.
Напомним, во вторник пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе сервисов.
В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.
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