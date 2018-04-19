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Пользователям каршеринга могут разрешить выезд на выделенки
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Пользователям каршеринга могут разрешить выезд на выделенки 

Авторадио 1 час назад
Пользователи каршеринга могут получить возможность выезжать на выделенные полосы, если Минэнерго примет ранее анонсированные меры поддержки газомоторной отрасли. Как рассказал «РГ» президент одной из крупнейших каршеринговых компаний России Винченцо Трани, в случае одобрения федеральных инициатив, оператор готов перевести на газ весь свой автопарк. Трани подчеркнул, что речь идет не только о Москве, ведь в 2019 году каршеринг придет еще в 9 российских регионов. При этом использование газового топлива, как полагает собеседник «РГ», позволит снизить тарифы для пользователей.
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