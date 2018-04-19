Карты Apple станут полезнее в России благодаря «2ГИС»

Картографический сервис «2ГИС» объявил о начале сотрудничества с Apple . Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на компанию-разработчика. В рамках совместного проекта «2ГИС» будет помогать в наполнении Apple Maps, предоставляя данные о заведениях и организациях из 290 городов России

Помощь в контентном наполнении предусматривает предоставление данных о местоположении заведений, их фотографии и отзывы самих гостей. Очевидно, в Купертино возлагают большие надежды на сотрудничество с «2ГИС», ожидая значительной популяризации фирменного картографического сервиса.

Не исключено, что Apple решила подсуетиться в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом. Заграничным болельщикам, привыкшим пользоваться картами Apple, будет гораздо комфортнее ориентироваться в незнакомых городах, не переходя на новый навигационный сервис.

По словам представителей «2ГИС», компании начали сотрудничать в середине марта 2018 года. Об успехах совместного предприятия, а также о финансовой стороне начатой деятельности ни в «2ГИС», ни в российском офисе Apple не распространяются, оставляя подобные вопросы без комментариев.

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