Как переместить Android-приложения на карту памяти

Хотите скачать еще одно приложение, но встроенной памяти не хватает? Есть решение: просто переместите уже установленные приложения на SD-карту. Наша инструкция подойдет для версии Android 6 и выше. Названия некоторых пунктов меню могут незначительно отличаться в зависимости от модели смартфона и версии системы.

Переносим приложения на SD-карту через настройки Android Перейдите к настройкам гаджета и выберите раздел «Приложения».

Откройте «Диспетчер приложений», чтобы увидеть все установленные программы.

Выберите приложение, которое хотите переместить на карту памяти. В нашем примере это Instagram. Откройте вкладку «Память» и в разделе «Использовано» нажмите «Изменить».

Выберите в качестве области хранения карту памяти и нажмите «Переместить».

Изменения местоположения приложения займет некоторое время. Как правило, эта процедура выполняется за минуту. Важно: не все приложения можно переместить на SD-карту. Для перемещения некоторых программ необходимо иметь root-права и приложение Link2SD. Переносим приложения на карту памяти с помощью App 2 SD Pro Если вы хотите переместить одновременно несколько приложений, загрузите App 2 SD Pro — эта программа значительно упростит процесс переноса.

После установки App 2 SD Pro откроется окно с информацией о всех установленных программах. Здесь вы можете поставить галочки рядом с теми приложениями, которое хотите переместить на карту. Просто нажмите ОК, и App 2 SD Pro завершит процесс переноса.

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