Сайгон запустил мобильное приложение для туристов

Официальный туристический сайт Сайгона Vibrant Ho Chi Minh City запустил одноименное мобильное приложение для гостей города

Программа хранит и обновляет полезную для туриста информацию: отели, рестораны, торговые центры, транспорт, основные факты о достопримечательностях, анонсы городских событий. На данный момент приложение доступно для Android и IOS на вьетнамском и английском языках.

Замдиректора городского туристического департамента Ла Куок Кхан заявил, что на данный момент приложение запущено в тестовом режиме, и через шесть месяцев, если это потребуется, его будет ждать корректировка.

Приложение презентовали на туристической ярмарке, прошедшей в городе с 12 по 15 апреля.

Источник: Vietnam.net