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Сайгон запустил мобильное приложение для туристов
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Сайгон запустил мобильное приложение для туристов 

Вьетнам сегодня 27 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Официальный туристический сайт Сайгона Vibrant Ho Chi Minh City запустил одноименное мобильное приложение для гостей города
Программа хранит и обновляет полезную для туриста информацию: отели, рестораны, торговые центры, транспорт, основные факты о достопримечательностях, анонсы городских событий. На данный момент приложение доступно для Android и IOS на вьетнамском и английском языках.
Замдиректора городского туристического департамента Ла Куок Кхан заявил, что на данный момент приложение запущено в тестовом режиме, и через шесть месяцев, если это потребуется, его будет ждать корректировка.
Приложение презентовали на туристической ярмарке, прошедшей в городе с 12 по 15 апреля.
Источник: Vietnam.net
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