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Яма на Котовского появилась на картах Google — теперь о ней можно писать отзывы
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Яма на Котовского появилась на картах Google — теперь о ней можно писать отзывы 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Яма пересечении улиц Котовского и Геодезической в Ленинском районе Новосибирска появилась на картах Google — пользователи уже оставили о ней пять отзывов.
Яма на Котовского попала в категорию «туристическая достопримечательность. Как у всякого объекта такого рода, у неё указаны время работа — круглосуточно. В качестве интернет-сайт приведена ссылка на её аккаунт yama_nsk в Twitter.
Кроме того, теперь пользователи Google могут оставлять о ней свои отзывы и выставлять оценки — от одной до пяти звёзд. На момент публикации таких отзывов было уже пять — все пользователи поставили достопримечательности наивысший балл.
»Уважаю. самая интересная достопримечательность. к сожалению, иногда её засыпают. если вы попали в такую ситуацию, советую придти дня через 2. Достопримечательность будет на своем месте», — пишет один из пользователей (орфография и пунктуация отзыва сохранена).
«Хорошее место для бейсджампинга или для плавания в зависимости от погодных условий. Зимой пруд к сожалению необитаем. Рекомендую для семейного отдыха», — отмечает ещё один пользователь, подписавшийся Андреем Машкиным.
«Памятник дорожного строительства Новосибирска, который как феникс воскресает после каждого ремонта», — добавляет пользователь с ником john Spaggens.
Яма на Котовского впервые попала в СМИ в 2016 году, когда новосибирские автомобилисты массово повредили здесь колеса своих машин. В 2016 году у ямы появился аккаунт в Twitter. В 2017 году жители Новосибирска собрались у ямы, чтобы поздравить её с днем рождения. А совсем недавно рядом с ней установили импровизированную мемориальную доску.
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