Мэр Локоть пообещал закатать в асфальт яму на Котовского

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в 2018 году основательно отремонтировать участок дороги на улице Котовского, где располагается непобедимая яма.

«До сих пор там проводился ямочный ремонт, в этом году принято решение отремонтировать около 300 метров дороги. В середине мая будут завершены конкурсные процедуры, определён подрядчик. Таким образом, на ближайшие несколько лет мы решим эту проблему», — сообщила глава города на совещании по дорожному ремонту.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, на участке улицы Котовского от Геодезической до Блюхера сложный рельеф и нет ливневой канализации. При минусовых температурах асфальт рвётся и на дороге появляются ямы, поэтому мэр попросил дорожников поднять уровень покрытия на этом участке и по возможности исправить сложный рельеф дороги.