Нейросетевой переводчик Microsoft заработал без интернета на любых смартфонах

Microsoft доработала свою программу Microsoft Translator (Android, iOS, но владельцам устройств Apple обновления придется подождать еще пару дней) таким образом, чтобы более качественный машинный перевод на основе нейросетевых алгоритмов работал и без подключения к интернету.

Вот что сказано в описании апдейта Android-приложения: «Обновленные автономные языковые пакеты на основе нейронных сетей для следующих языков: Арабский, китайский (упрощенный), французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский, тайский». Носители этих языков смогут общаться при помощи программы, не используя подключение к сети (которое в зарубежных поездках может быть дорого или вообще недоступно).

Ранее нейросетевые алгоритмы также работали в приложении (как и в случае, например, с конкурирующим «Переводчиком Google»), однако лишь когда у устройства была возможность подключаться к выполняющим необходимые вычисления мощным серверам. В офлайновом режиме использовался традиционный, статистический машинный перевод ( Google Translator работает так до сих пор).

С осени 2017-го функция автономного нейросетевого перевода в Microsoft Translator была доступна на некоторых Android-смартфонах с выделенным чипом для нейросетевых вычислений — например, Huawei Mate 10. Теперь, говорят в Microsoft, программу доработали таким образом, чтобы слегка модифицированному нейроctntdjve переводу хватало ресурсов большинства современных смартфонов или планшетов.

Как говорится в официальном блоге приложения, функцией могут воспользоваться и сторонние разработчики, использующие в своих программах API Microsoft Translator.

Для работы оффлайнового нейросетевого перевода пользователям приложения нужно будет скачать обновленные языковые пакеты. В Microsoft отмечают, что объем скачиваемых данных уменьшился на 50%, а качество перевода (по сравнению с обычным, статистическим машинным переводом, основанным на сравнении больших объемов языковых пар) возросло в среднем на 23 процента.