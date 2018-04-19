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«Ростех» создал мессенджер для переписки с многодневными интервалами
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«Ростех» создал мессенджер для переписки с многодневными интервалами 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Оперативного общения с моментальными ответами приложение не предполагает.
Госкорпорация «Ростех» заявила о создании собственного мессенджера для общения родителей с преподавателями, сообщается на официальном сайте компании.
Программа носит название «Электронная школа». В нее входят несколько модулей, некоторые из них будут так или иначе выполнять функцию мессенджера.
Благодаря модулю «Доска объявлений» родители школьников смогут получать массовые рассылки. Помимо этого, приложение включает в себя модули «Встроенная почта» и «Обратная связь».
Отмечается, что мессенджер создан не для оперативного общения, а для отправки сообщений в образовательные структуры.
«Новые инструменты позволят родителям и школьникам быстро отправлять сообщения, запросы и отзывы и получать всю нужную информацию по принципу «единого окна»», — говорится в сообщении.
История обращений пользователей будет сохраняться. Так, родители школьников, смогут в любой момент доработать заявку или перенаправить ее.
Также отмечается, что мессенджер предназначен и для школьников, однако смогут ли они общаться между собой, не сообщается.
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