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В Роскачестве назвали самые безопасные антивирусы для Windows
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В Роскачестве назвали самые безопасные антивирусы для Windows 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний проверили компьютерные антивирусные программы для Windows. И выяснило, что большая часть антивирусов защищает компьютеры более, чем на 95 процентов, а желательно, чтоб они это делали на 97 процентов. И что не всегда платные вирусы лучше бесплатных. Всего были протестированы 23 популярных антивируса.
Результат: лучшим антивирусом признана платная версия румынской программы BitDefender Internet Security. Она набрала 4,593 балла (максимум можно было набрать 5,5 балла). Второе место заняла программа Kaspersky Internet Security (отставание от лидера — 0,2 балла). Замыкает тройку лидеров бесплатная версия Antivirus Free Edition. Четвертое и пятое места разделили английский антивирус BullGuard Internet Security и американский Norton Security Deluxe.
В процессе исследования тестировался как уровень защиты от вирусных программ, так и удобство их эксплуатации, отражается ли их работа на скорости компьютера — всего их «прогнали» по 200 показателям.
Все подробнгости можно прочитать на портале Роскачества.
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