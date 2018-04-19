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Врут и не краснеют: Google и Facebook заподозрили в манипуляциях
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Врут и не краснеют: Google и Facebook заподозрили в манипуляциях 

РИА Новости 1 час назад
Google и Facebook используют алгоритмы, позволяющие манипулировать информацией в пользу той или иной политической точки зрения. В этом убеждено подавляющее большинство участников опроса, который в рамках проекта "Sputnik. Мнения" специально для Sputnik News проводила старейшая французская социологическая компания IFop.
Исследование проходило в пяти странах: Великобритании, Германии, Италии, Франции и США. При этом с наибольшим подозрением к деятельности этих корпораций относятся немцы. Так, 68% респондентов из Германии убеждены в том, что информация от Google и Facebook не является объективной и непредвзятой. С ними солидарны 60% опрошенных итальянцев и американцев, а также 57% французов и 54% британцев.
Интересно, что именно Google и Facebook называют себя самыми ярыми борцами с информационными вбросами и фейковыми новостями.
В последние время поисковик стал фильтровать источники информации. В результате все свелось к тому, что неугодные Google СМИ, которые преподносят альтернативную точку зрения, просто перестали попадать в топы. Борьба Facebook с недостоверной информацией тоже выглядит несколько сомнительно на фоне скандала с утечкой личных данных 50 миллионов пользователей соцсети. Эти сведения ловко использовались для рекламной кампании во время президентских выборов в США. Доверия к интернет-ресурсам это точно не прибавило.
Так, согласно опросу "Sputnik. Мнения", в объективность Google и Facebook верят только 11% жителей Германии и Франции, по 13 и 15% респондентов из Великобритании и Италии соответственно. Самый же высокий уровень доверия в США. Но и там он составляет лишь 16%. Вот и получается, что интернет-корпорации используют свои возможности, чтобы манипулировать сознанием пользователей, — это уже не подозрения, а почти общепризнанный факт.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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