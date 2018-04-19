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Цифровые валюты в плюсе; Cambridge Analytica запустит собственную криптовалюту
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Цифровые валюты в плюсе; Cambridge Analytica запустит собственную криптовалюту 

Investing.com Россия 58 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на цифровые валюты выросли утром четверга. Cambridge Analytica, вовлеченная в недавний скандал вокруг недобросовестного использованияя данных Facebook, планирует разработать собственную криптовалюту.
Биткоин торговался в плюсе на 2,8% на отметке $8184,9 на бирже Bitfinex.
Ethereum, вторая криптовалюта по величине рыночной капитализации, выросла на 4,9% и торговалась по $533,68 на бирже Bitfinex.
Токен XRP/USD прибавил 8,5% до $0,72665 на бирже Poloniex.
Цифровая валюта Litecoin подорожала на 4,6% до $141,3.
Cambridge Analytica изучает возможности разработки собственной криптовалюты для хранения и продажи персональных данных. Компания надеется привлечь $30 миллионов при помощи механизма ICO.
«Перед скандалом вокруг Facebook (NASDAQ: FB) мы разрабатывали пакет технологий для помощи пользователям в возврате своих персональных данных и обеспечения полной прозрачности и контроля над использованиеи их персональных данных», — заявил представитель компании.
«Мы изучали различные возможности по управлению и монетизации пользователями их персональных данных, в том числе технологию блокчейн».
Facebook сообщила о недобросовестном использовании данных 87 миллионов своих пользователей компанией Cambridge Analytica для политизированной рекламы в хоже президентских выборов в США.
Инцидент привел к падению стоимости акций Facebook в начале этого месяца и потере почти $37 миллиардов рыночной капитализации компании.
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