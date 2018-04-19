Цифровые валюты в плюсе; Cambridge Analytica запустит собственную криптовалюту

Investing.com — Цены на цифровые валюты выросли утром четверга. Cambridge Analytica, вовлеченная в недавний скандал вокруг недобросовестного использованияя данных Facebook, планирует разработать собственную криптовалюту.

Биткоин торговался в плюсе на 2,8% на отметке $8184,9 на бирже Bitfinex.

Ethereum, вторая криптовалюта по величине рыночной капитализации, выросла на 4,9% и торговалась по $533,68 на бирже Bitfinex.

Токен XRP/USD прибавил 8,5% до $0,72665 на бирже Poloniex.

Цифровая валюта Litecoin подорожала на 4,6% до $141,3.

Cambridge Analytica изучает возможности разработки собственной криптовалюты для хранения и продажи персональных данных. Компания надеется привлечь $30 миллионов при помощи механизма ICO.

«Перед скандалом вокруг Facebook (NASDAQ: FB) мы разрабатывали пакет технологий для помощи пользователям в возврате своих персональных данных и обеспечения полной прозрачности и контроля над использованиеи их персональных данных», — заявил представитель компании.

«Мы изучали различные возможности по управлению и монетизации пользователями их персональных данных, в том числе технологию блокчейн».

Facebook сообщила о недобросовестном использовании данных 87 миллионов своих пользователей компанией Cambridge Analytica для политизированной рекламы в хоже президентских выборов в США

Инцидент привел к падению стоимости акций Facebook в начале этого месяца и потере почти $37 миллиардов рыночной капитализации компании.