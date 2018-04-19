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Facebook займется разработкой собственных чипов
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Facebook займется разработкой собственных чипов 

Ведомости 48 минут назад
Фото: Ведомости
Социальная сеть Facebook собирает команду для создания собственных чипов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании и перечень открытых вакансий в Facebook.
Ранее руководитель исследований Facebook Ян ЛеКун опубликовал в Twitter ссылку на вакансии в соцсети, предложив откликнуться специалистам, заинтересованным в разработке процессоров для машинного разума.
Facebook ищет менеджера, который создаст «организацию по производству SoC/ASIC и всего необходимого ПО» (SoC — процессоры, которые в основном используются в мобильных устройствах; ASIC — чипы, созданные под конкретные узкие задачи). Соискателю предстоит возглавить команду разработчиков процессоров для устройств, искусственного интеллекта или серверов.
Создание собственных чипов позволило бы Facebook снизить зависимость от американского производителя чипов Qualcomm, а также использовать их для своих серверов вместо решений от NVIDIA, считает агентство. Компания могла бы получить некоторое преимущество на рынке устройств — например, в работе над своей умной колонкой или гарнитурой виртуальной реальности Oculus, пишет Bloomberg. Представители социальной сети пока прокомментировали журналистам эту информацию.
Кроме того, технологический гигант подхватит тренд среди своих коллег: Apple уже взялась за разработку чипов для iOS-устройств и в будущем, возможно, заменит ими процессоры Intel на компьютерах Mac. Google также выпускает собственные чипы с технологией искусственного интеллекта, ориентированные на обработку изображений. В прошлом году компания внедрила их в смартфон Pixel 2. Вполне вероятно, что амбиции у компании, конкурирующей с Apple, значительно шире, отмечает агентство. Amazon, в свою очередь, работает над чипами для улучшения интеллекта своего умного помощника Alexa.
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