Facebook создаст собственные процессоры

Социальная сеть Facebook начала формировать команду по разработке собственных чипсетов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на списки вакансий и «осведомлённые» источники.

Qualcomm. Как отмечает Bloomberg , такой шаг соответствует тренду повышения независимости технологических компаний от сторонних производителей, таких как Intel

Facebook, например, ищет менеджера на полный цикл создания «систем-на-чипе» изаказных микросхем, организации разработки прошивки и драйверов. Такой специалист может стать главой подразделения по созданию чипов для аппаратного обеспечения под системы искусственного интеллекта или серверов.