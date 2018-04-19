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Facebook создаст собственные процессоры
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Facebook создаст собственные процессоры 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ведомости
Социальная сеть Facebook начала формировать команду по разработке собственных чипсетов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на списки вакансий и «осведомлённые» источники.
Как отмечает Bloomberg, такой шаг соответствует тренду повышения независимости технологических компаний от сторонних производителей, таких как Intel и Qualcomm.
Facebook, например, ищет менеджера на полный цикл создания «систем-на-чипе» изаказных микросхем, организации разработки прошивки и драйверов. Такой специалист может стать главой подразделения по созданию чипов для аппаратного обеспечения под системы искусственного интеллекта или серверов.
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