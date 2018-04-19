Новый Chrome глушит любые сайты со звуком

Новая, 66-я версия Chrome получила функцию, которая не позволяет сайтам автоматически воспроизводить звук. Это касается как видеороликов, так и другого контента, встроенного на страницу в режиме автовоспроизведения.

Несмотря на то что «автовоспроизведение ускоряет и облегчает потребление контента в Интернете», говорили ранее в Google , неожиданный запуск медиа с громким звуком, например рекламы, «является одной из тех проблем, которые чаще всего беспокоят пользователей», так как она «может использовать данные, потреблять энергию и создавать нежелательные шумы во время браузинга».

Пользователи смогут сами выбрать, на каких страницах следует разрешить проигрывание звука в автоматически воспроизводимых видео, а на каких — запретить. В настольной версии Chrome браузер также не будет игнорировать сайты, на которых пользователь ранее сам включал звук.

Такие ресурсы определяются на основе индивидуального индекса медиапотребления (MEI). Его можно узнать, введя в адресную строку chrome://media-engagement. Чем больше у сайта очков, тем выше вероятность, что звук не будет заглушен. Мобильных устройств MEI не касается: там звук разрешат автовоспроизводить только в том случае, если пользователь добавит сайт на домашний экран.

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Помимо этого, в Chrome 66 были исправлены 62 ошибки, за нахождение которых Google выплатила разработчикам $34 тысячи.