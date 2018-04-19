Клименко назвал возможную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова

"Проблема взаимоотношения Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам думаю найдется что сказать по поводу. Психиатрам и социолога уж точно раздолье. Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд конечно же) сегодняшнего противостояния — отсутствие переговорщика", — написал он на своей странице в Facebook.

Клименко поясняет, что чуть больше трех лет назад в индустрии такой переговорщик появился. Был создан Институт развития интернета (ИРИ). Появился реестр отечественного ПО, тема телемедицины и розничного экспорта.

"ИРИ смог занять позицию переговорщика в законопроектах, затрагивающих отрасль. Закон о забвении, о блогерах. Помните, сколько было шума о конце интернета в связи с этими законами? Трагических последствий не наступило именно потому, что вместо Чипа и Дейла между сторонами конфликта бегали эксперты ИРИ. Здесь строчка, там слово, тут немного смирения и встречных шагов. В итоге мы получали то, что индустрии не наносило сильного вреда и не мешало развиваться. По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект", — отмечает Клименко.

По его словам, сегодня нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник. «Есть Дуров . Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдем того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнем доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет», — заявляет Клименко.