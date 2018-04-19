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Клименко назвал возможную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова
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Клименко назвал возможную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.
"Проблема взаимоотношения Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам думаю найдется что сказать по поводу. Психиатрам и социолога уж точно раздолье. Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд конечно же) сегодняшнего противостояния — отсутствие переговорщика", — написал он на своей странице в Facebook.
Клименко поясняет, что чуть больше трех лет назад в индустрии такой переговорщик появился. Был создан Институт развития интернета (ИРИ). Появился реестр отечественного ПО, тема телемедицины и розничного экспорта.
"ИРИ смог занять позицию переговорщика в законопроектах, затрагивающих отрасль. Закон о забвении, о блогерах. Помните, сколько было шума о конце интернета в связи с этими законами? Трагических последствий не наступило именно потому, что вместо Чипа и Дейла между сторонами конфликта бегали эксперты ИРИ. Здесь строчка, там слово, тут немного смирения и встречных шагов. В итоге мы получали то, что индустрии не наносило сильного вреда и не мешало развиваться. По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект", — отмечает Клименко.
По его словам, сегодня нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник. «Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдем того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнем доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет», — заявляет Клименко.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров объявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.
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