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Trend Micro защитит корпоративные email-аккаунты с помощью ИИ
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Trend Micro защитит корпоративные email-аккаунты с помощью ИИ 

Anti-Malware.ru 42 минуты назад
Trend Micro представила новую технологию, позволяющую продуктам компании выявлять попытки онлайн-мошенничества через электронную почту. Система анализа основана на использовании искусственного интеллекта.
Компания интегрировала новое решение Writing Style DNA в несколько своих продуктов, ИИ будет использоваться для создания неких шаблонов стиля написания пользователя на основе более 7000 характеристик. Текст каждого входящего письма будет сравниваться с подготовленной моделью.
Если он не будет соответствовать определенному стилю написания, получателю будет отправлено соответствующее оповещение. Такая функция очень пригодится в случае, если корпоративный email-аккаунт был взломан и с него рассылаются вредоносные письма.
Writing Style DNA также позволит руководителям предоставлять обратную связь по подозрительным письмам, это улучшит работу системы, например, снизит процент ложных срабатываний, а также поможет лучше детектировать по-настоящему злонамеренные электронные письма.
Новые возможности станут доступны пользователям в июне 2018 года в рамках продукта Cloud App Security для Microsoft Office, а также ScanMail Suite для Microsoft Exchange. Также новый функционал будет интегрирован без дополнительной оплаты в другие существующие системы защиты корпоративных email-аккаунтов. Бета-версии уже доступны.
Trend Micro также объявила о доступности Phish Insight, бесплатной платформы для симуляции фишинга, которая призвана помочь ИТ-командам обучать сотрудников кибербезопасности.
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