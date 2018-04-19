Ещё
Google сделала невозможным использование своего домена в качестве прокси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Google сделала невозможным использование своего домена в качестве прокси 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американская компания Google прекратила поддерживать технику фронтинга, позволявшую использовать ее домен для обхода правительственных блокировок. Отныне у разработчиков не получится использовать сеть в качестве маскировки, сообщило издание The Verge.
Изменения, которые затронут все сервисы корпорации, уже угрожают техническими проблемами ряду проектов. Среди них, в частности, есть Signal, GreatFire.org, и VPN-сервисы компании Psiphon.
По словам представителя Google, компания давно думала об обновлении сети.
Google никогда не поддерживала фронтинг как отдельную возможность, однако до сих пор это работало из-за особенностей нашего ПО. Мы постоянно совершенствуем нашу сеть и отключение фронтинга — часть запланированных изменений. У нас нет никаких планов на реализацию этой опции
— представитель компании.
Отмечается, что разработчики использовали фронтинг как прокси, перенаправляя трафик своих сервисов через домен поисковика. Так они могли бороться с государственной цензурой в ряде стран.
После того, как в России начали блокировать Telegram, создатель месседжера Павел Дуров заявил, что готов оказать финансовую поддержку в виде биткоин-грантов из личных средств администраторам сервисов VPN и прокси, которые помогают пользователям обходить запрет на использование приложения.
360tv.ru: последние новости
Эксперт рассказал о риске использования VPN после блокировки Telegram Роскомнадзор рассмотрит вопрос о блокировке Facebook в конце 2018 года Кремль надеется на скорое возвращение Telegram
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию463
Япония отказалась от российского алюминия300
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»363
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя11
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»44
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение