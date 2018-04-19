Google сделала невозможным использование своего домена в качестве прокси

Американская компания Google прекратила поддерживать технику фронтинга, позволявшую использовать ее домен для обхода правительственных блокировок. Отныне у разработчиков не получится использовать сеть в качестве маскировки, сообщило издание The Verge.

Изменения, которые затронут все сервисы корпорации, уже угрожают техническими проблемами ряду проектов. Среди них, в частности, есть Signal, GreatFire.org, и VPN-сервисы компании Psiphon.

По словам представителя Google, компания давно думала об обновлении сети.

Google никогда не поддерживала фронтинг как отдельную возможность, однако до сих пор это работало из-за особенностей нашего ПО. Мы постоянно совершенствуем нашу сеть и отключение фронтинга — часть запланированных изменений. У нас нет никаких планов на реализацию этой опции

— представитель компании.

Отмечается, что разработчики использовали фронтинг как прокси, перенаправляя трафик своих сервисов через домен поисковика. Так они могли бороться с государственной цензурой в ряде стран.