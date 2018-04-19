Как блогер может убить вашу рекламную кампанию (и можно ли это предотвратить)

Социальные сети уже давно воспринимаются компаниями как средство продвижения. Крупные марки готовы платить 50 тысяч рублей за рекламу на канале Соболева и 500 тысяч долларов за пост в аккаунте Ким Кардашьян . Бюджеты на продвижение с помощью блогеров растут, поэтому рекламодателям приходится тщательнее подбирать будущее «лицо» товара.

Почему это важно знать

Рекламодателям нужно понять, кого они нанимают как лицо, продвигающее товар. Если говорить о негативном развитии событий, то самым безобидным будет то, что компания может потерять деньги, выделенные на рекламную кампанию. Хуже, когда блогер подрывает своими действиями имидж бренда.

Изучая Instagram-аккаунты только в течение часа, я нашел 30 блогеров, использующих запрещенные методы продвижения аккаунта, но рекламирующих известные бренды.

Автор одного из блогов о путешествиях внушает доверие благодаря 45 тысячам подписчиков и солидному количеству положительных оценок. Однако с комментариями ситуация обратная — постов немного, а их авторы ограничиваются всего несколькими словами.

Если копнуть еще глубже и перейти непосредственно к аккаунтам, поставившим лайки, то в большинстве из них отсутствуют следы человека. В профилях есть пара-тройка фотографий из стандартного интернет-набора, отсутствие подписчиков и подписок. Это должно насторожить рекламодателей и вызвать сомнение в реальности лайков под фото.

Я обратил внимание, что на канале о путешествиях присутствует реклама сети «Шоколадница» в виде постов о достоинствах ее ассортимента. Если блогер действительно получает деньги за рекламу, а не просто в восторге от кухни кондитерской, то советую рекламодателю пересмотреть договор. Подобные публикации хороши лишь цифрами, но действительной пользы от них нет. В итоге компании теряют выделенный рекламный бюджет и рискуют потерять имидж как те, кто доверил рассказ о себе, сомнительным авторам.

Анализ альтернативных методов продвижения

Очевидный способ определить «накрутку» на канале — сверить количество подписчиков с комментариями и лайками. Однако теперь это становится сложнее, так как современные сервисы и фрилансеры помогают профилям скрывать это несоответствие. Пользователи Instagram и Youtube, желающие получить побольше подписчиков, наиболее часто используют три метода продвижения аккаунта.

Друзья и специалисты

Завести пару-тройку аккаунтов, попросить друзей и знакомых, нанять социальных тружеников — дешевый способ поднять цифровое количество активности. В Instagram неразвернутые записи показывают три последних комментария, остальные — в цифрах, которые и учитывают рекламодатели, а также рейтинги социальной сети. На первый взгляд, под опубликованным постом разразилась жаркая дискуссия. Однако при раскрытии списка появляются записи в одно слово, эмодзи или знаки препинания.

Показатель — не только количество, но и качество комментариев. Анализируя аккаунты, я не раз сталкивался с так называемыми «взаимолайкерами», когда по договоренности блогеры комментировали и отмечали страницы друг друга. Это не сложно проверить, просмотрев аккаунты комментаторов. Зачастую блогер и вовсе сам положительно оценивает и комментирует посты на канале через специально созданные «фейковые» аккаунты.

Также можно распознать обман, наблюдая некоторое время за активностью аккаунта. Если в ленте давно не появлялись новые посты, но при этом растут цифровые показатели, стоит задуматься, что за продвижение аккаунта взялись специалисты, которые и раскручивают страницу.

Существуют бесплатные сервисы и боты типа bosslike.ru и opsi.me, работающие по принципу взаимовыручки. Суть проста — зарегистрированные пользователи комментируют, лайкают и репостят аккаунты друг друга

Есть большое количество сервисов, через которые можно проанализировать аккаунт или канал. Например LM.Sape, LiveDune или «Хайп Аудитор», которые покажут на графике, когда произошел массфолловинг.

Сервис LM.Sape

Сервисы и биржи

Я нередко сталкивался с таким явлением, когда при просмотре первых публикаций пользователя видно, что раньше тематика страницы существенно отличалась от нынешней. Это говорит о том, что аккаунт с уже «готовыми» подписчиками покупался на бирже. Пользователю остается только изменить название профиля.

Надо понимать, что сейчас накруткой в Instagram занимаются практически все успешные блогеры, разница лишь в методах.

Это могут быть платные программы, сервисы или алгоритмы. Заплатив определенную сумму, хозяину аккаунта нужно лишь подкручивать ползунки активности, наблюдая за растущими цифрами. Причем цена вопроса небольшая. Так на userator.ru подписка стоит 5 рублей, комментарий — 3-4 рубля, лайк — 2 рубля, а на smmlaba.com предлагают 100 подписчиков по цене от 19 до 119 рублей.

Один из показателей «накрученной» аудитории на странице — отсутствие комментариев или их небольшое количество под постом, в котором есть вопрос. Так, например, владелец бьюти-блога просит пользователей оценить маникюр и получает 11 комментариев. Все бы ничего, но количество подписчиков блогера 840 тысяч.

Сегодня существуют блогеры, которые прибегают к помощи низкосортных форумов. На подобных сайтах открыто предлагаются услуги по накрутке.

Боты и пустые профили

Реже встречается накрутка на YouTube. Причина в том, что там это сделать сложнее. Алгоритмы социальной сети работают лучше — аккаунты отправляются в бан даже за подозрения в использовании сторонних методов продвижения. Иногда это становилось поводом к массовой критике социальной сети.

Однако, как и в случае с Instagram, до сих пор существуют сервисы получения просмотров, оценок и комментариев. Они хоть и предлагают «надежные» методы, но это может привести к удалению YouTube-аккаунта.

Еще пять лет назад встречались сомнительные видео с сотнями тысяч просмотров на каналах без подписчиков. После массовой чистки в 2016 году алгоритмы YouTube стали умнее — они способны распознать внезапный прирост просмотров без активности аккаунта и получения комментариев под видео.

Сейчас же главная задача нечестных на просмотры авторов YouTube-каналов — обойти проверку Google+. Каждый профиль видеосервиса привязан к социальной сети Google . Чтобы получить больше подписчиков, люди создают несколько аккаунтов и далее через платных прокси-ботов посещают профили, оставляют комментарии, ставят лайки или просто подписываются. Очень тяжело отличить фейковые аккаунты от настоящих, так как Google не дает возможности посмотреть данные по профилю.

Социальные сети предлагают свои методы продвижения

Блогеры с большим количеством подписчиков вызывают большее доверие у рекламодателей, а пользователи начинают прислушиваться к мнению такого человека. Подобная ситуация актуальна не только в России , но и по всему миру. Люди стремятся повысить свою презентабельность, игнорируя правила социальной сети. Создателям Instagram и YouTube такое, конечно, не нравится.

Еще в 2014 году Ким Кардашьян потеряла 600 тысяч подписчиков, а Джастин Бибер более двух миллионов после чистки командой Instagram социальной сети от ботов и аккаунтов-призраков. А Ники Минаж, потерявшая тогда 500 тысяч подписчиков, даже смогла отшутиться по этому поводу.

В 2016 году YouTube также устроил массовую зачистку каналов от дублированных подписчиков, фейковых аккаунтов и ботов. На небольших каналах цифры снизились не так заметно, как у миллионников. Тогда Pewdiepie потерял свыше 600 тысяч подписчиков за один день.

Instagram — дешевле, но на этой площадке рекламодателям нужно тщательнее проверять авторов на наличие недобросовестных методов продвижения собственных аккаунтов. YouTube — дороже, но и алгоритмы вычисления ботов, дублированных аккаунтов, несуществующих зрителей работают лучше. Шанс попасться на «накрученных» блогеров меньше.

Социальные сети предлагают собственные методы продвижения аккаунтов. Забавный факт — таргетинговая реклама затрагивает в том числе и ботов. Никто не дает гарантии, что на рекламируемый вами пост не отреагируют фейковые аккаунты. В итоге отдельная часть оплаченных просмотров и кликов уходит в никуда.

Удаление ботов и дублированных аккаунтов помогает компаниям продавать собственные методы продвижения, а пользователям — успешно их применять. В итоге, если делить все на черное и белое, то такие недобросовестные методы продвижения аккаунтов — зло, которого нужно избегать.

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