Екатеринбург через Instagram: разглядываем аккаунты художников, которые рисуют быстрые скетчи

Современный художник — это не тот, кто может позволить себе потратить несколько лет на создание одной картины, как Леонардо да Винчи , и не тот, кто пишет полотна величиной с целую стену, как Айвазовский. Нет, есть, конечно, и такие, но большинство — это те, кто рисует быстрые скетчи буквально «на коленке». В первом выпуске нашей новой рубрики « Екатеринбург через Instagram» мы расскажем о жителях Екатеринбурга, которые не расстаются с карандашом и блокнотом.

Рисовать скетчи можно чем угодно — красками, фломастерами, ручками. Главное — зафиксировать момент: лучи солнца на улице, незнакомца за соседним столиком в кафе, зал ожидания в аэропорту, посиделки с друзьями на кухне.

«Я считаю скетчинг бытовым волшебством. С его помощью можно схватить момент, который на тяжёлую наживку трудоёмкой живописи не поймать», — пишет екатеринбурженка Алёна. В её Instagram — яркие фрукты и цветы, друзья и незнакомые люди, зарисовки из разных уголков Земли и узнаваемые места Екатеринбурга.

Юля с ником neumeiu_risovatt умело опровергает выбранное имя. В её аккаунте более прорисованные картины акварельными красками. Здесь не только Урал, но и фьорды Норвегии , маяки из разных стран, лес, поляны, море… Природа у этого художника получается особенно нежной и естественной, но вдохновением могут послужить самые повседневные вещи, даже обычные наручные часы.

Оля под ником molganzoid выкладывает в сеть свои зарисовки, сделанные маркерами. Чаще всего вдохновением для неё служат цветы и растения. И их изображать у девушки получается действительно здорово. Пейзажи и натюрморты тоже есть — утренний кофе, необычные дворики и старинные окна.

Художник Алексей Пастухов рисует в стиле графика. Он использует для своих скетчей перьевую ручку. В его молескине — чёрно-белые изображения старых деревенских домов, лесные пейзажи, тоненькие веточки деревьев. Есть и узнаваемые места — ротонда в Харитоновском парке, улица Малышева, здание администрации Екатеринбурга, мост через Исеть…

У Валерии очень вкусный Instagram. В её рисунках — тортики, пончики, маффины, капкейки и прочие сладости. Такие, что их тут же хочется съесть, хоть и понимаешь, что ужасно вредно. А ещё Валерия занимается каллиграфией и тоже выкладывает результаты на свою страничку.

Девушка с ником maslincyna.sonya показывает миру быстрые портреты людей. На один у неё уходит 15 минут, при этом она так точно улавливает и передаёт черты лица, что человека, чей портрет оказывается на бумаге, легко узнать. А также в её аккаунте — автопортреты, зарисовки из путешествий и многое другое.

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