Глава Роскомнадзора не исключил блокировки Facebook в следующем году 

По его словам, до конца этого года проводится проверка, и есть несколько пунктов, которые администрация ресурса должна выполнить — это локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещённой информации и соблюдение иных законов.
«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров в интервью «Известиям».
Он выразил надежду, что Facebook пойдёт навстречу и будет соблюдать закон.