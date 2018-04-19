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Глава Роскомнадзора не исключил блокировки Facebook в следующем году
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Глава Роскомнадзора не исключил блокировки Facebook в следующем году 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, до конца этого года проводится проверка, и есть несколько пунктов, которые администрация ресурса должна выполнить — это локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещённой информации и соблюдение иных законов.
«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров в интервью «Известиям».
Он выразил надежду, что Facebook пойдёт навстречу и будет соблюдать закон.
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