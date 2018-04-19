Россияне смогут оплачивать покупки в онлайн-магазинах по номеру телефона

При этом других данных вводить не потребуется. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Уже в следующем году все российские онлайн-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает «Финтех». Это позволит упростить процедуру оплаты покупок, так как банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты.

Отмечается, что при оплате на сайте интернет-магазина откроется окно, куда нужно будет ввести только номер телефона. Затем покупателя придет SMS с кодом подтверждения, после чего сразу пройдет оплата. Таким образом, пользователя не потребуется вводить номер своей карты.