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Россияне смогут оплачивать покупки в онлайн-магазинах по номеру телефона
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Россияне смогут оплачивать покупки в онлайн-магазинах по номеру телефона 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
При этом других данных вводить не потребуется. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.
Уже в следующем году все российские онлайн-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает «Финтех». Это позволит упростить процедуру оплаты покупок, так как банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты.
Отмечается, что при оплате на сайте интернет-магазина откроется окно, куда нужно будет ввести только номер телефона. Затем покупателя придет SMS с кодом подтверждения, после чего сразу пройдет оплата. Таким образом, пользователя не потребуется вводить номер своей карты.
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