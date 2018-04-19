Ещё
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017 года, заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, выступая на интернет-форуме «РИФ 2018».
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в интернет", — сказал он. По его словам, по итогам 2017 года аудитория рунета достигла 90 миллионов человек, или 73% населения России. А председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом, по словам Плуготаренко, 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет. «Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пунктах», — отметил Плуготаренко.
"В 2017 году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета превысила десктопную аудиторию — это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их самых низких в мире. При этом развитие идет не только по принципу территориальной экспансии, но и по принципу внедрения стандартов нового поколения", — сказал, в свою очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8% (48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на 10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
РИА Новости: последние новости
Блокировка Telegram: эксперт считает, что процесс может стать бесконечным Роскомнадзор запросил Cambridge Analytica о личных данных на россиян Роскомнадзор отчитался о проверке IP-адресов "Почты России"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию463
Япония отказалась от российского алюминия300
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»363
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя11
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»44
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение