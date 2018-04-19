Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%

"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в интернет", — сказал он. По его словам, по итогам 2017 года аудитория рунета достигла 90 миллионов человек, или 73% населения России. А председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.

При этом, по словам Плуготаренко, 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет. «Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пунктах», — отметил Плуготаренко.

"В 2017 году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета превысила десктопную аудиторию — это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их самых низких в мире. При этом развитие идет не только по принципу территориальной экспансии, но и по принципу внедрения стандартов нового поколения", — сказал, в свою очередь, Левин.

По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8% (48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на 10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).