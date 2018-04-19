Клименко извинился за действия Роскомнадзора

Он также выразил надежду, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно.

Советник президента Российской Федерации по Интернету Герман Клименко в эфире телеканала НТВ принес извинения за действия Роскомнадзора, которые привели к сбоям в работе некоторых компаний.

Клименко добавил, что проблемы возникли в работе нескольких сервисов из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мобильное приложение Telegram.

При этом он отметил, что часто российские компании используют иностранные серверы в целях экономии. По словам Клименко, это несет «известные риски безопасности».

Советник президента также заявил, что некоторым компаниям, обратившимся за помощью была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается.

«Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась», — сказал Клименко.

Он также выразил надежду, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно.

Напомним, на прошлой неделе Таганский суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в Российской Федерации в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений. Суд дал разрешение блокировать мобильное приложение немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Как утверждает защита компании, требования Роскомнадзора являются невыполнимыми по техническим причинам — из-за архитектуры Telegram, не предполагающей формирование общего шифра для передачи сообщений.