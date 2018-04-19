Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 

Несмотря на запрет в России этого мессенджера, в Госдуме, Совете федерации, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться, выяснило агентство РБК. Депутаты из профильного комитета объясняют это необходимостью «проверить, как исполняется закон». Появлялись на этой неделе в мессенджере и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. Тем временем, неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно газете «Коммерсант», 18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии. Пока решения найти не удалось.