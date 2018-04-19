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Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram
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Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 

Авторадио 1 час назад
Фото: ЕАН
Несмотря на запрет в России этого мессенджера, в Госдуме, Совете федерации, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться, выяснило агентство РБК. Депутаты из профильного комитета объясняют это необходимостью «проверить, как исполняется закон». Появлялись на этой неделе в мессенджере и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. Тем временем, неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно газете «Коммерсант», 18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии. Пока решения найти не удалось.
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Роскомнадзор опроверг данные о сбое в работе сервисов из-за блокировки подсетей Amazon Мессенджер Telegram возобновил работу Около 60 компаний обратились за помощью к юристам в связи с блокировками IP-адресов
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