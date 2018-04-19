Советник президента извинился за Telegram

Советник президента России по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора , которые привели к сбоям в работе ряда компаний.

Проблемы возникли в работе нескольких сервисов из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сказал Клименко в эфире телеканала

По его словам, российские компании нередко используют иностранные серверы в целях экономии, а это несет «известные риски безопасности». Некоторым обратившимся за помощью компаниям была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается, отметил Клименко.

Некоторым компаниям была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается, сообщил помощник президента.

«Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло….», — сказал Клименко, отметив, что ситуация уже нормализовалась.