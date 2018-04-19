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Советник президента извинился за Telegram
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Советник президента извинился за Telegram 

BFM.RU 2 часа назад
Советник президента России по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, которые привели к сбоям в работе ряда компаний.
Проблемы возникли в работе нескольких сервисов из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сказал Клименко в эфире телеканала
По его словам, российские компании нередко используют иностранные серверы в целях экономии, а это несет «известные риски безопасности». Некоторым обратившимся за помощью компаниям была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается, отметил Клименко.
Некоторым компаниям была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается, сообщил помощник президента.
«Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло….», — сказал Клименко, отметив, что ситуация уже нормализовалась.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений
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