В Новосибирске можно купить значки в поддержку Telegram

Создатель шутливо говорит, что «все вырученные деньги пойдут на покупку прокси и VPN для нуждающихся». Их выпуск начался, чтобы поддержать мессенджер после официальной блокировки Роскомнадзором , которая вступила в силу с 16 апреля. Сейчас вариантов деревянных значков пять, но Стас Яковлев пообещал скоро их будет в два раза больше: есть и с надписями «Telegram #живи», «Дуров, я с тобой», и с изображениями. Они крепятся на одежду с помощью магнитов, так что не повредят одежду. Желающие продемонстрировать свою поддержку Telegram могут купить значок за триста пятьдесят рублей. Создатель хочет, чтобы как можно больше людей стали частью «цифрового сопротивления».