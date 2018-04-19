Ещё
В Новосибирске можно купить значки в поддержку Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске можно купить значки в поддержку Telegram 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Создатель шутливо говорит, что «все вырученные деньги пойдут на покупку прокси и VPN для нуждающихся».
Их выпуск начался, чтобы поддержать мессенджер после официальной блокировки Роскомнадзором, которая вступила в силу с 16 апреля. Сейчас вариантов деревянных значков пять, но Стас Яковлев пообещал скоро их будет в два раза больше: есть и с надписями «Telegram #живи», «Дуров, я с тобой», и с изображениями. Они крепятся на одежду с помощью магнитов, так что не повредят одежду. Желающие продемонстрировать свою поддержку Telegram могут купить значок за триста пятьдесят рублей. Создатель хочет, чтобы как можно больше людей стали частью «цифрового сопротивления».
Собака: последние новости
Павел Дуров назвал решение о блокировке Telegram «антиконституционным» Роскомнадзор намерен заблокировать Facebook в России Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы для обхода Telegram по запросу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию304
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»301
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля91
Путин ввел новую меру пресечения306
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение