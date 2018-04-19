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«Ростелеком» в Омской области разгоняет интернет до космических скоростей
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«Ростелеком» в Омской области разгоняет интернет до космических скоростей 

АиФ-Омск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Жители Омской области получат услугу «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с по специальным тарифам. В 20 населенных пунктах Прииртышья для новых клиентов компании скорость интернета увеличится до 200 Мбит/с.
Высокоскоростные тарифные планы доступны и действующим абонентам «Ростелекома». Пользователи услуги «Интерактивное ТВ» или те, кто подключат ее одновременно с «Домашним интернетом», по акции имеют право воспользоваться предложением «Космические скорости». В состав входит пакет услуги «Интерактивное ТВ» («Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» или «Твой максимальный») и доступ в интернет на скорости до 300 или 200 Мбит/с. Для любителей онлайн шутера «Warface», игр «World of Tanks» и «World of Warships» нововведение доступно в тарифном плане «Игровой».
«Наши абоненты получают новое предложение повысить скорость интернета и при этом сэкономить на услугах связи, — комментирует директор по работе с массовым сегментом Омского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Пащенко. — Тарифы доступны большинству жителей региона. Так как высокоскоростной интернет требует соответствующего оборудования, при самостоятельной смене тарифного плана в личном кабинете, нужно предварительно проконсультироваться с техподдержкой компании, и, при необходимости, заменить маршрутизатор или оптический терминал на другой».
Компания принимает заявки на подключение домашнего интернета или пакета услуг по специальным тарифам до 31 мая текущего года. Акционные цены на высокоскоростной доступ в сеть будут действительны в течение года. Минимальный период участия абонента на условиях акции составляет двенадцать календарных месяцев с момента подключения.
Оставить заявку на подключение интернета и пакетов услуг по акции «Космические скорости», а также узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 800 1000 800, в офисах компании или на сайте.
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