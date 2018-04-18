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Левин назвал хулиганством спам-атаки на аккаунты Госдумы в соцсетях
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Левин назвал хулиганством спам-атаки на аккаунты Госдумы в соцсетях 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал обычным хулиганством совершенные в среду спам-атаки на аккаунты Госдумы в социальных сетях.
Ранее в среду в аппарате нижней палаты парламента сообщили, что официальные страницы Госдумы в соцсетях подверглись мощной атаке. В частности, спам-комментарии появлялись со скоростью примерно 1 тыс. в минуту.
"Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством", — сказал Левин ТАСС. По его мнению, «те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователями интернета информации о работе Думы».
В этой ситуации аппарат Госдумы должен действовать в соответствии с тем, как полагается реагировать на массовую рассылку спама, — взаимодействовать с администрациями социальных сетей, пояснил глава профильного думского комитета.
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