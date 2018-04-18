Левин назвал хулиганством спам-атаки на аккаунты Госдумы в соцсетях

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал обычным хулиганством совершенные в среду спам-атаки на аккаунты Госдумы в социальных сетях.

Ранее в среду в аппарате нижней палаты парламента сообщили, что официальные страницы Госдумы в соцсетях подверглись мощной атаке. В частности, спам-комментарии появлялись со скоростью примерно 1 тыс. в минуту.

"Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством", — сказал Левин ТАСС. По его мнению, «те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователями интернета информации о работе Думы».

В этой ситуации аппарат Госдумы должен действовать в соответствии с тем, как полагается реагировать на массовую рассылку спама, — взаимодействовать с администрациями социальных сетей, пояснил глава профильного думского комитета.